Maxi blitz interforze tra il Garda e Montichiari | chiusa una discoteca e pioggia di espulsioni

Un ampio intervento interforze tra il Garda e Montichiari ha portato alla chiusura di una discoteca e all’espulsione di diversi stranieri. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ats e Polizie Locali hanno partecipato a un’operazione coordinata per controlli e monitoraggi sul territorio provinciale. L’azione ha coinvolto numerose forze di sicurezza in una giornata di controlli intensi.

Imponente operazione coordinata dal Questore Sartori: controlli a tappeto su locali, strade e piazze. Nel mirino lavoro nero, immigrazione clandestina e sicurezza nei luoghi del divertimento Una mobilitazione massiccia che ha impegnato Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, insieme ad Ats e Polizie Locali, per un monitoraggio senza sosta del territorio provinciale. Dalla giornata di giovedì fino alle prime luci dell'alba di oggi, un dispositivo interforze ha setacciato le aree del Garda - tra Desenzano, Lonato, Salò e Roè Volciano - e il comune di Montichiari, seguendo le direttive del Questore Paolo Sartori emerse durante il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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