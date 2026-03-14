Max Mara Nerina è una linea di abbigliamento che propone capi dallo stile minimalista, con un'attenzione particolare ai materiali come il cotone. Il brand si concentra su modelli semplici e puliti, ideali per un look versatile e senza fronzoli. La collezione si rivolge a chi cerca capi essenziali, con un'attenzione ai dettagli e alla qualità dei tessuti.

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© Ameve.eu - Max Mara Nerina: stile minimalista o semplice cotone?

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