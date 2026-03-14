Matteo Bassetti derubato a Milano | Città piena di delinquenza e di brutta gente

Un uomo riferisce di essere stato vittima di un furto a Milano mentre rientrava a Genova. La sua vettura è stata scassinata e sono state sottratte due valigie contenenti vestiti e scarpe. L’episodio è avvenuto in città, dove ha evidenziato la presenza di persone che sembrano agire senza scrupoli. La denuncia è stata fatta subito dopo l’accaduto.

Il famoso virologo è stato a cena in un ristorante di Porta Venezia. Poi ha scoperto il furto “Siamo a Milano e stiamo rientrando a Genova. Abbiamo trovato la macchina scassinata. Ci hanno rubato due valigie con dei vestiti e un paio di scarpe. Questa è Milano nel 2026”. Si sfoga su Instagram Matteo Bassetti, noto virologo e direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova. Racconta di una serata passata in un ristorante del centro, in viale Majno (zona Porta Venezia), poi conclusa con la scoperta del furto. “Probabilmente hanno usato un telecomando che ha aperto l’auto”, spiega. Nel video non risparmia critiche al capoluogo lombardo e chi lo amministra: “Fate attenzione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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«Città difficile. Piena di brutta gente. Grazie Milano». La macchina di Matteo Bassetti svaligiata x.com