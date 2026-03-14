Bassetti derubato in centro a Milano lo sfogo sui social | Città difficile e piena di brutta gente

L’infettivologo Matteo Bassetti ha pubblicato un messaggio sui social per raccontare di essere stato vittima di un furto nel cuore di Milano. L’episodio si è verificato in un’area molto frequentata della città, e Bassetti ha commentato la situazione definendola difficile e segnata dalla presenza di persone poco affidabili. La notizia ha fatto rapidamente il giro della rete.

(Adnkronos) – L'infettivologo Matteo Bassetti denuncia sui social di essere stato derubato in pieno centro a Milano. "Serata a Milano, stiamo rientrando a Genova e abbiamo trovato la macchina scassinata – spiega in un video su Instagram – Siamo andati a cena e ci hanno rubato la roba che avevamo in auto. Questa è Milano nel 2026". Bassetti racconta della serata trascorsa in viale Majno, in pieno centro, "e Milano – dice ironicamente – ci ha riservato questa bellissima sorpresa. Grazie Milano, questa è la sicurezza della città, in pieno centro macchina svaligiata: è bello venire a trovarvi e trovare questa delinquenza. Hanno rubato due valigie, con dentro dei vestiti e un paio di scarpe, la macchina era tutta fuori posto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Matteo Bassetti derubato a Milano, lo sfogo sui social: "Complimenti a chi la gestisce..."Brutto episodio per Matteo Bassetti, derubato durante la sua permanenza a Milano.