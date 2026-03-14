Martignacco | anziana sfugge ai ladri e salva la villa

A Martignacco, una donna anziana ha evitato un tentativo di furto e ha messo in fuga i ladri, salvando così la sua villa. L’episodio si è verificato durante la notte, quando i malviventi sono entrati nella proprietà. La donna, rendendosi conto della situazione, ha reagito prontamente e ha impedito che i ladri portassero a termine il colpo. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Martignacco è il teatro di un tentativo di rapina che ha messo alla prova la resilienza di una donna anziana. I due malviventi hanno forzato l’infisso della villa in via Stringher, ma si sono scontrati con la lucidità della proprietaria. La signora, pur minacciata e rinchiusa, ha trovato la forza di fuggire verso la strada principale. Un passante ha prestato il proprio cellulare per contattare le forze dell’ordine immediatamente. L’evento si è verificato ieri sera, lasciando i ladri scappare prima dell’arrivo dei Carabinieri. Il coraggio come arma difensiva. La dinamica descritta dalle fonti evidenzia un fatto cruciale: la vittima non era sola nella sua abitazione isolata sulla strada per Moruzzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Martignacco: anziana sfugge ai ladri e salva la villa Articoli correlati Truffa del finto maresciallo a Fabriano: polizia intercetta la chiamata e salva un'anzianaFabriano (Ancona), 4 marzo 2026 – Una telefonata intercettata dai poliziotti in diretta, un pedinamento serrato e il salvataggio in extremis di una... Furto in villa, i ladri scappano con la cassaforteNonostante i controlli serrati predisposti dal comando provinciale dei carabinieri coordinato dal colonnello Simone Pacioni, i fenomeni dei furti in...