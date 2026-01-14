Tutto sull’incontro Machado-Trump alla Casa Bianca

Il prossimo giovedì, alla Casa Bianca, si terrà un incontro tra il presidente Donald Trump e Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace 2025. L’evento si inserisce nel contesto della recente detenzione di Nicolás Maduro, leader del regime venezuelano. Questa riunione rappresenta un momento di attenzione internazionale sulla situazione politica in Venezuela e sulle possibili implicazioni future.

A pochi giorni dall’arresto del leader del regime venezuelano, Nicolás Maduro, il presidente americano Donald Trump aprirà questo giovedì le porte della Casa al premio Nobel per la pace 2025 e volto dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado. L’incontro segna l’inizio di un processo di transizione nel Paese sudamericano e di dialogo con il regime chavista, con Delcy Rodriguez a capo del nuovo governo. Si è molto speculato sul perché Trump non ha sostenuto un nuovo governo guidato da Machado, o dal presidente eletto Edmundo Gonzales (vincitore delle elezioni a luglio del 2024). L’ipotesi più probabile è che, per dare stabilità al Venezuela, l’amministrazione statunitense abbia preferito proseguire un percorso graduale con chi ha ancora il controllo delle forze armate e i servizi di intelligence venezuelani, cioè, il vertice chavista rimasto in Venezuela. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tutto sull’incontro Machado-Trump alla Casa Bianca Leggi anche: Machado ricevuta dal Papa in Vaticano prima di incontrare Trump alla Casa Bianca Leggi anche: Alla Casa Bianca l'incontro fra Trump e al-Sharaa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tutto sull’incontro Machado-Trump alla Casa Bianca - A pochi giorni dall’arresto del leader del regime venezuelano, Nicolás Maduro, il presidente americano Donald Trump aprirà questo giovedì le porte della Casa al premio Nobel per la pace 2025 e volto d ... formiche.net

María Corina Machado è rimasta fuori da tutto - Dopo l'attacco degli Stati Uniti in Venezuela la leader dell'opposizione e premio Nobel era pronta per il governo: Trump la pensava diversamente ... ilpost.it

#Roma, #Malen a un passo: tutto sull’offerta finale all’ #AstonVilla x.com

Tutto sulla giornata facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.