Zuckerberg licenzia 1.500 dipendenti della divisione Meta

Meta ha annunciato il licenziamento di circa 1.500 dipendenti, pari al 10% della forza lavoro nella divisione Reality Labs. La decisione mira a riorganizzare gli investimenti e rafforzare l'impegno nel settore dell'intelligenza artificiale. Questa misura riflette le strategie aziendali volte a ottimizzare risorse e focalizzarsi su aree di crescita considerata strategiche per il futuro dell'azienda.

(Adnkronos) – Tagli al 10% dei dipendenti della divisione Reality Labs di Meta per rafforzare la 'scommessa' sull'intelligenza artificiale. Sfuma così il progetto che Zuckerberg insegue dal 2014, da quando ha acquistato Oculus, una start-up di realtà virtuale che è diventata la base della divisione hardware di Meta. Nel 2021 ha deciso di rinominare l'azienda .

