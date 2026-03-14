Manifestazione e corteo per le vie della città | il percorso e tutte le strade coinvolte

Oggi alle 14 si svolge una manifestazione con corteo che attraversa varie strade della città. Il percorso comprende diverse vie principali, coinvolgendo numerosi partecipanti che si muovono in direzione di punti specifici. La manifestazione si svolge nel centro urbano e si estende lungo le arterie più frequentate, con il corteo che si sposta lungo il tracciato stabilito.

Oggi (sabato) è in programma una manifestazione con corteo lungo diverse vie della città. Inizia alle 14.30 e prosegue per le ore successive. La viabilità potrebbe risentirne, e subire dei rallentamenti. Il ritrovo è in corso Sempione, angolo Melzi d'Eril. Questo l'itinerario previsto: corso Sempione – piazza Firenze – via Giovanni Plana – viale Monte Ceneri – viale Certosa – piazzale Accursio – viale Certosa – via Tibullo – via Gallarate – via Alfredo Pizzoni – via Alcide De Gasperi – via Fabrizio Quattrocchi - via Sant’Elia - via Natta sino a giungere nelle adiacenze della stazione della linea metropolitana M1 Lampugnano, dove la manifestazione si concluderà. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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