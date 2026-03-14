Maltempo torna la neve in montagna | in Formazza chiusa per pericolo valanghe la Statale 659

A causa delle intense precipitazioni, le montagne del Vco stanno ricevendo una consistente nevicata. La Statale 659 in Formazza è stata chiusa per rischio valanghe, mentre la neve continua a scendere, accumulandosi al suolo. Le condizioni meteo stanno interessando principalmente le aree montane, con diversi centimetri di neve previsti nelle prossime ore.

La regolare transitabilità, fanno sapere da Anas, sarà ripristinata non appena ristabilite le condizioni di piena sicurezza per il transito Come previsto da alcune ore forti precipitazioni stanno interessando il nostro territorio. Sulle montagne del Vco, in particolare, è tornata a cadere la neve e sono attesi al suolo diversi centimetri. Arpa ha quindi emesso nella zona un'allerta meteo gialla per neve e valanghe, che nella giornata di domani, domenica 15 marzo, passerà ad arancione, almeno per quanto riguarda il rischio valanghe. Per questo motivo, Anas ha chiuso al traffico la strada statale 659 in località Roccette, nel territorio comunale di Formazza, isolando di fatto la frazione di Riale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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