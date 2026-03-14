Due donne raccontano come la maculopatia abbia improvvisamente modificato la loro vista. Roberta si è svegliata una mattina senza riuscire a vedere, mentre Chiara ha assistito la madre nel tentativo di recuperare la vista. La degenerazione maculare può causare cambiamenti repentini e drastici nella percezione visiva, come testimoniano anche le parole dell’attrice Judy Dench, che ha perso il riconoscimento di volti noti.

A Roberta si è manifestata all'improvviso. «Lavoravo, non avevo mai avuto problemi agli occhi, non portavo gli occhiali», racconta, «e non avevo mai sentito parlare di maculopatia. Altrimenti, mi sarei allarmata prima. Invece, ho pensato a un improvviso difetto del campo visivo causato magari dalla menopausa. Dopo una settimana, una mattina, quando mi sono svegliata, ho scoperto che non ci vedevo più da un occhio». La paura, la corsa in ospedale, una tac al cervello da cui non risultano problemi neurologici. «Ai medici dicevo: “Guardate che non è la testa, è l’occhio. Io vedo tutto sdoppiato”, ma anche dalla visita oculistica non è emerso nulla di evidente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maculopatia, quando la vista cambia all’improvviso: la storia di Roberta, che una mattina si è svegliata e non vedeva più. E quella di Chiara, che ha aiutato sua mamma a tornare a vedere

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