Il MacBook Pro M5 da 14,2 pollici è stato venduto a circa 200 euro in meno rispetto al prezzo precedente, segnando il suo minimo storico su Amazon. Questo calo di prezzo interessa il mercato italiano, dove il prodotto è disponibile a un costo più competitivo rispetto alle offerte precedenti. La riduzione si riflette su una delle principali piattaforme di e-commerce, attirando l'attenzione di chi cerca un nuovo portatile.

Il mercato tech italiano vive un momento di svolta con il MacBook Pro M5 da 14,2 pollici che ha raggiunto il suo prezzo più basso della storia su Amazon. Questa offerta straordinaria, attiva in questo preciso istante del venerdì 13 marzo 2026 alle ore 11:42, permette di risparmiare 200 euro sul listino ufficiale. Il dispositivo, configurato con 16GB di memoria unificata e 1TB di archiviazione SSD, è ora disponibile a soli 1.749 euro, una cifra che segna un nuovo minimo storico per questa macchina professionale. L’opportunità non rientra nel calendario delle Offerte di Primavera di Amazon, il che suggerisce una finestra temporale estremamente limitata, potenzialmente di sole poche ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MacBook Pro M5: -200€ e nuovo minimo storico

