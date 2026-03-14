Lo zafferano la spezia più costosa al mondo | storia coltivazione e segreti dell’oro rosso

Da nonewsmagazine.com 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo zafferano è considerato la spezia più costosa al mondo e viene coltivato in diverse regioni. Durante la raccolta, migliaia di lavoratori si dedicano alle operazioni nelle coltivazioni all’alba, quando il sole è ancora basso. La spezia si ottiene dai pistilli di un fiore, e le operazioni di raccolta richiedono grande attenzione e precisione. La produzione coinvolge diverse fasi, dalla raccolta alla lavorazione finale.

All’alba, quando il sole ancora esita dietro l’orizzonte, migliaia di mani si muovono rapide tra i campi. È l’ora della raccolta dello zafferano, un momento che si ripete da oltre tremila anni con la stessa urgenza: i fiori viola del Crocus sativus devono essere colti prima che il calore del giorno ne comprometta la qualità. Tra i petali di ciascun fiore, tre filamenti color cremisi attendono di essere estratti con infinita pazienza. Sono questi stigmi rossi a custodire il segreto di quella che è considerata la spezia più costosa al mondo. La manodopera dietro l’oro rosso. Il valore dello zafferano non risiede solo nel suo aroma inconfondibile o nel colore dorato che dona ai piatti, ma soprattutto nell’ intensità del lavoro umano richiesto per produrlo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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