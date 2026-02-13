A Roma si trova una delle biblioteche di storia dell’arte più importanti al mondo, ma molti romani non lo sanno, perché è nascosta all’interno di un’antica villa poco frequentata e aperta al pubblico solo su prenotazione.

Non tutti sanno che a Roma c’è un luogo fantastico, in grado di rappresentare un vero e proprio punto di riferimento internazionale per tutti gli studiosi di arte, storia e archeologia, una biblioteca specializzata che da oltre un secolo attira visitatori da tutto il mondo. Molti romani però non la conoscono. Anche perché è un’istituzione tanto prestigiosa quanto silenziosa ma che custodisce tra le sue mura numerosi saperi, immagini e ricerche fondamentali per comprendere il mondo dell’arte italiano. Ma dove si trova questa biblioteca così straordinaria? A Roma la Bibliotheca Hertziana tra Rinascimento e Barocco: punto di riferimento per tutti gli studiosi di storia dell’arte.🔗 Leggi su Funweek.it

L’Arena Santa Giulia di Milano si trova nel quartiere omonimo e sarà uno dei principali luoghi dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Argomenti discussi: The Social Hub vs Spin Time: da che parte stai?; Dove si trova Isola Farnese: emergenza frane a Roma dopo Niscemi; Torna Roma al lavoro, il job day di Roma Capitale per chi è in cerca di un'occupazione; Le case colorate e i cancelli in ferro battuto: ecco perché questa strada di Roma è chiamata la piccola Londra.

Dove si trova Isola Farnese: emergenza frane a Roma dopo NiscemiPrima la frana i crolli, poi l'isolamento, le transenne ad impedire l'accesso e l'uscita da Isola Farnese, insomma l'emergenza continua. Nel quartiere a nord di Roma è arrivata anche la commissione d' ... tg.la7.it

Il miglior panettone di Roma? Si trova a Ostia e lo firma Claudio GriecoRoma, 1 dicembre 2025. Nel panorama delle eccellenze romane, un nome sta attirando l’attenzione di giornali, food blogger e appassionati: quello di Claudio Grieco, il maestro fornaio di Ostia che ha ... adnkronos.com

Quando la notte scende su Roma, la luce trova sempre il modo di riflettersi. Silenzio, passi lenti e una bellezza senza tempo. - facebook.com facebook

