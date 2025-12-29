Caso Petrolini Chiara resta ai domiciliari I giudici | Ma fuori casa il rischio resta
Chiara Petrolini resta ai domiciliari, secondo i giudici, poiché il rischio di recidiva permane anche con il contesto familiare modificato. La decisione riflette l’attenzione alla tutela della sicurezza pubblica, mantenendo la misura restrittiva in attesa di ulteriori sviluppi nel procedimento. La sentenza evidenzia come, anche in presenza di un ambiente familiare stabile, l’area esterna continui a essere considerata un elemento di potenziale pericolo.
Il contesto familiare è cambiato e oggi rappresenta un argine, ma l’esterno continua a essere considerato un fattore di rischio. È su questo equilibrio che si fonda la decisione del Tribunale della Libertà di Bologna di confermare gli arresti domiciliari per Chiara Petrolini, la 22enne di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
È tutto da accertare, ovviamente, ma sarebbe l'ennesima madre che partorisce da sola e forse cerca di far sparire il bambino. Chiara Petrolini ci riuscì e nessuno sentì le sue grida, come in questo caso, durante il parto. - facebook.com facebook
