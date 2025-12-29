Caso Petrolini Chiara resta ai domiciliari I giudici | Ma fuori casa il rischio resta

Chiara Petrolini resta ai domiciliari, secondo i giudici, poiché il rischio di recidiva permane anche con il contesto familiare modificato. La decisione riflette l’attenzione alla tutela della sicurezza pubblica, mantenendo la misura restrittiva in attesa di ulteriori sviluppi nel procedimento. La sentenza evidenzia come, anche in presenza di un ambiente familiare stabile, l’area esterna continui a essere considerata un elemento di potenziale pericolo.

Neonati sepolti, "domiciliari perché il contesto di Chiara è mutato" - Il contesto familiare e ambientale di Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso e sepolto i cadaveri di due figli neonati, è profondamente mutato rispetto a quello originario. rainews.it

Neonati sepolti, Chiara Petrolini col braccialetto elettronico: ecco il “rischio” - La decisione dei giudici su Chiara Petrolini e i neonati morti e sepolti. newsmondo.it

È tutto da accertare, ovviamente, ma sarebbe l'ennesima madre che partorisce da sola e forse cerca di far sparire il bambino. Chiara Petrolini ci riuscì e nessuno sentì le sue grida, come in questo caso, durante il parto. - facebook.com facebook

