L' intramontabile potere dei capelli ricci tagli e ispirazioni da star

I capelli ricci continuano a essere protagonisti tra le star, con look che spaziano da tagli corti a styling più complicati. Odessa A'zion, Oliva Dean e Rosé sono alcune delle artiste che hanno sfoggiato acconciature ricce, mentre Zendaya ha recentemente portato in auge il taglio bixie, dimostrando come questa texture sia versatile e sempre al centro dell'attenzione.

Di recente Zandaya a sostegno di questa tesi ci ha regalato una lezione sulla gestione dei ricci con un taglio corto, da sempre considerata scelta «vade retro» per timore di affrontare il temuto effetto fungo. Ma la star, alla sfilata di Louis Vuitton è stata avvistata con uno strategico bixie che ha fatto venire voglia a tante ricce per nascita di darci un taglio. Ricci evergreen È raro che conoscano momenti di alti e bassi nel panorama delle tendenze. Sono sempre in cima alla lista degli stili più amati e gettonati, ma ultimamente, forse, ancor di più del solito viste le tante stelle del firmamento hollywoodiano che li hanno scelti per le loro apparizioni pubbliche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'intramontabile potere dei capelli ricci, tagli e ispirazioni da star Articoli correlati Leggi anche: Capelli ricci: tagli e ispirazioni da star I piace io taglio che ho fatto per i capelli ricci di Asia Contenuti utili per approfondire intramontabile potere Discussioni sull' argomento I libri di Felicia Kingsley e il fascino intramontabile delle commedie romantiche; Capelli, ora diamoci un taglio: il potere del caschetto; Camicia azzurra, l’eterno passe-partout che accende la primavera; Demi Moore torna alle origini, il suo hydro bob era una parrucca. Capelli, ora diamoci un taglio: il potere del caschettoSofisticato, sensuale, sbarazzino, pratico. È l'intramontabile caschetto o - come viene comunemente chiamato oggi - bob, un taglio che non smette mai di piacere alle donne, ... ilmessaggero.it Il potere di un colore intramontabile. Grinta e femminilità in un unico riflesso. Questo malva profondo è la scelta perfetta per chi cerca un look curato e sofisticato. Ti aspettiamo. #LaTruccheria #NailArt #ManicurePerfetta #MauveNails #BeautyRoutine #Per - facebook.com facebook