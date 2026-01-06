Nella città di Sidone, nel sud del Libano, un attacco israeliano ha distrutto un edificio commerciale di tre piani, causando danni significativi alle attività locali. I negozianti e i residenti del quartiere si trovano ad affrontare le conseguenze di questa operazione, che ha lasciato molte strutture in macerie. La situazione evidenzia le tensioni persistenti nella regione e l’impatto diretto sulla vita quotidiana delle comunità coinvolte.

I residenti e i negozianti di Sidone, una città costiera nel sud del Libano, mostrano i danni causati nel loro quartiere da un attacco israeliano, che martedì mattina ha raso al suolo un edificio commerciale di tre piani. Anche l’esercito libanese era presente sul posto, dopo essersi recato sul luogo dell’attacco nelle prime ore del mattino. L’aviazione israeliana ha colpito alcune zone nel sud e nell’est del Libano lunedì e martedì mattina presto, compresa la terza città più grande del Paese. Il presidente libanese Joseph Aoun, in una dichiarazione rilasciata martedì, ha condannato gli attacchi come contrari sia agli sforzi internazionali per allentare le ostilità, sia agli sforzi del Libano per estendere l’autorità del governo nelle zone a lungo dominate da Hezbollah e per disarmare i militanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, raid israeliano rade al suolo un edificio commerciale: i negozianti tra le macerie

