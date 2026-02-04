Letizia di Spagna fascino puro | abito attillato e orecchini con brillanti

La regina Letizia si presenta con un abito attillato e orecchini con brillanti, mostrando un aspetto elegante e sobrio. Nonostante il lutto ancora aperto per la perdita della zia di Felipe, la principessa Irene di Grecia, e dopo la tragedia ferroviaria di gennaio, non rinuncia a mostrarsi con stile. La sua presenza pubblica resta misurata, ma sempre molto curata.

Letizia di Spagna tiene ancora il lutto dopo la morte della Principessa Irene di Grecia, zia di suo marito Felipe, e a seguito della tragedia ferroviaria di gennaio. Ma la Regina non rinuncia al fascino e sceglie un abito in maglia aderente di Cos che le sta d'incanto. Letizia di Spagna, l'abito aderente che la fa sembrare più giovane. Dopo aver festeggiato il compleanno di suo marito Felipe, Letizia di Spagna è tornata al lavoro. Il primo impegno della settimana è l' evento istituzionale per la Giornata Mondiale contro il Cancro presso il Patio Verde di Madrid. Questo appuntamento inaugura un'agenda piuttosto fitta.

