Una sfida tutta al femminile: Eleonora, Francesca e Fiamma le tre concorrenti che si sono sfidate al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 14 marzo. A spuntarla e ad arrivare ai Cento secondi sono state Eleonora e Francesca. Alla ghigliottina, infine, ci è arrivata Eleonora con un montepremi di 190mila euro. La concorrente si era già seduta al tavolo del gioco finale sei volte, senza però mai riuscire a indovinare la parola finale. Le parole da collegare erano speciale, ordine, oro, radiazione e municipale. Mentre la cifra in palio è scesa a 23.750 euro dopo vari dimezzamenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Aggiornamenti e notizie su L'Eredità non ce la fa Eleonora travolta

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