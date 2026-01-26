In questa panoramica, si esplorano le diverse interpretazioni dei 30 big in gara, tra generi musicali vari e temi che spaziano dall’amore all’esplorazione di sé, evidenziando la varietà artistica presente nell’attuale scenario musicale.

A more, amore, amore. E poi esplorazione del sé, infantile e adulto. Pochissimo l’impegno. Ma Carlo Conti ha affermato che quest’anno c’è grande varietà musicale, e in effetti si passa dal rap, al country spudorato, al pop, al melodico e al napoletano. C’è un pezzo vincente al primo ascolto? Probabilmente il più riuscito e irresistibile è Che fastidio! di Ditonellapiaga, e per qualità canora (solo masiniana ) il pezzo di Masini e Fedez: Male Necessario. Buonissimi ritmi ballabili, invece, da Luché, Sal da Vinci e Dargen. Attenzione poi a Eddie Brock, la sua Avvoltoi è uno canzone fatta molto bene che potrebbe riservare sorprese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Patty Pravo a Renga, da Saul da Vinci a Fedez e Masini, abbiamo ascoltato in anteprima le canzoni dei 30 big in gara

Sanremo 2026 si avvicina, con i titoli delle canzoni dei Big in gara pronti a emozionare il pubblico.

