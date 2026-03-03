Sarri rischia grosso | Lazio-Atalanta può essere decisiva? Lo scenario e le soluzioni

Il tecnico della Lazio si trova in una posizione delicata e potrebbe essere esonerato se il risultato contro l’Atalanta in Coppa Italia non sarà positivo. La partita rappresenta un momento cruciale per il suo futuro, considerando le tensioni con la società e le recenti prestazioni della squadra. La sfida si svolge in un momento chiave della stagione, con l’obiettivo di evitare conseguenze peggiori.

Il tecnico biancoceleste, sempre più ai ferri corti con la società, si gioca tutto nel doppio confronto con l'Atalanta in Coppa Italia. Il suo futuro è in forte bilico Il futuro di Maurizio Sarri rischia di essere in forte bilico. La società si sta interrogando sul destino della squadra e sta ponendo dubbi e interrogativi sul destino del tecnico toscano: alla luce di un momento negativo, di una formazione che sembra incapace di riprendersi e dopo alcune dichiarazioni rilasciate al termine della sfida con il Torino. La Lazio, battuta dai granata 2-0 è sembrata spenta, con la testa altrove: la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, in...

