Juve Inter Primavera 2-0 LIVE | Durmisi chiude i giochi!

Segui la cronaca della partita tra Juventus e Inter Primavera, valida per la 20ª giornata del campionato 202526. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 a favore della Juve, grazie alla rete di Durmisi che ha chiuso i giochi. Di seguito, trovi sintesi, moviola, tabellino e dettagli sulla gara, aggiornata in tempo reale.

di Fabio Zaccaria Juve Inter Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera vuole rialzarsi dopo la sconfitta dell’ultima giornata contro la Fiorentina. Bianconeri che ospitano l’Inter nel big match di Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Inter Primavera 2-0: sintesi e moviola. 89? ESPULSO NENNA- Durmisi duella alla grande, si guadagna fallo e Nenna viene prontamente ammonito. Secondo giallo per lui e gara finita in anticipo 84? OCASIONE SUPER PER DURMISI- Asse dei neoentrati, Grelaud pizzica liberissimo Durmisi il sui colpo di testa non risulta preciso 82? Altri cambi per entrambe le compagini: Durmisi e Gralaud subentrano a Pugno e Contarini 79? Alza i ritmi l’Inter, Huli è costretto a uscire dai pali per respingere 76? Padoin opera un doppio cambio: Repciuc e Milia in campo 75? Nenna trattiene Pugno, giallo inevitabile per lui 70? Ora è Tiozzo a fare da supporto a Pugno, avanza di qualche metro il centrocampista classe 2008 67? Due cambi anche per l’Inter: 2 attaccanti in campo e massima trazione offensiva 64? Fuori Finocchiaro, Elimoghale prende il suo posto 62? Contarini è il primo ammonito dei bianconeri, intervento di foga eccessiva per l’esterno mancino 58? MOSCONI AMMONITO- Van Aarle tampona l’attaccante neroazzurro, Mosconi va a terra ma per il direttore di gara non c’è nulla ed estrae il cartellino giallo per simulazione 55? Cerpelletti stende Finocchiaro- Passaggio centrale rischioso di Finocchiaro, Cerpelletti per sua fortuna intercetta con un fallo 53? Ci prova Keutgen- Conclusione da fuori ben indirizzata, una deviazione limita i pericoli per gli ospiti 50? Buon inizio di secondo tempo per i bianconeri, tutt’altra gara dopo lo squillo di Pugno 46? Rizzo subito a terra dopo uno scontro con Mancuso, dolorante al ginocchio il difensore bianconero INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 45? PUGNO LA SBLOCCA- Leone scarica su Tiozzo, Pugno sbuca sul secondo palo e piazza in rete dopo un primo tempo faticosissimo 42? TRAVERSA DI MOSCONI- Venturini mette al centro e trova solo Mosconi, l’incornata si stampa però sulla traversa e viaggia sulla linea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

