Un’autrice televisiva italiana ha raccontato la storia del latte, un elemento che da sempre rappresenta il legame tra donne, figli e famiglie. Il suo lavoro si concentra su una narrazione che mescola fatti e finzione, offrendo uno sguardo diretto su come questo alimento sia percepito e utilizzato nelle dinamiche familiari. La narrazione si sviluppa attraverso una serie di episodi e testimonianze raccolte nel corso degli anni.

Una storia tra verità e finzione che Marina Zucchelli, autrice televisiva, restituisce nel suo primo romanzo, «Latte» (Rizzoli), una memoria di famiglia ricostruita anche attraverso ricerche d’archivio e diventata una bella storia grazie al potere della scrittura con la quale ritrovare un tempo e una memoria collettiva. Dentro ci sono due creature narrative, Olimpia e Ada, che si raccontano sullo sfondo dell’Italia del dopoguerra, quando persiste un certo tipo di percezione della donna dalla quale ci s’aspetta il perpetuarsi d’abitudini e costumi consoni alla concezione comune del ruolo femminile. È il 1959 quando Olimpia, giovane donna in attesa del suo primo figlio, cresciuta agi e privilegi, istruita e moderna, da Bologna arriva a Roma per scegliere la balia che dovrà trasferirsi da lei e allattare il suo bambino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - «Latte», quel legame tra donne, figli e famiglie

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