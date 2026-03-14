Lanvin Jeans ‘twisted Hem’ | La verità

Lanvin Jeans ha lanciato la nuova linea “twisted Hem”, una collezione di pantaloni in denim caratterizzata da dettagli di cuciture originali e tagli asimmetrici. Il brand ha annunciato che questa linea sarà disponibile nei negozi e online a partire dalla prossima stagione, con diversi modelli pensati per un pubblico giovane e attento alle tendenze. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso i canali di vendita e sui social media dell’azienda.

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