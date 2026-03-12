Fear Of God Jeans ‘8th Collection’ | La verità

La nuova collezione di jeans “8th Collection” di Fear Of God si presenta come una novità nel mondo della moda denim. L’azienda ha annunciato l’uscita di questa linea, che si distingue per alcuni modelli e dettagli specifici. È stata pubblicata una nota di trasparenza in cui si informa che l’articolo contiene link di affiliazione e si potrebbe ricevere una commissione per gli acquisti effettuati tramite quei link, senza costi aggiuntivi per i clienti.

L'analisi tecnica dei materiali del modello '8th Collection' rivela un approccio progettuale che privilegia la sostanza estetica sulla pura funzionalità industriale. Il tessuto principale è identificato come denim di cotone, una scelta che colloca immediatamente il prodotto nella tradizione classica del jeans, pur con un'estetica moderna e scura.