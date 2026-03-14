La Sposa! disastroso crollo al box-office per il film con Jessie Buckley
Dopo non aver fatto faville all'esordio, si prospetta un secondo weekend problematico per il film di Maggie Gyllenhaal che molto probabilmente condurrà verso un deludente flop commerciale Mentre Jumpers, la nuova creatura della Pixar si prepara a dominare il box-office per il secondo weekend consecutivo, le ultime analisi non promettono niente di buono per La Sposa!, rivisitazione del classico gotico con Jessie Buckley. Il film di Maggie Gyllenhaal che vede anche Christian Bale nei panni della creatura di Frankenstein, sta per registrare un ulteriore calo. La Sposa! crollo del 70% al box-office americano Il film horror d'autore, costato oltre 90 milioni di dollari, ha incassato 370. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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