La Sposa! | crollo del 70% e 17 milioni di incassi globali

Il film La Sposa!, diretto da Maggie Gyllenhaal e interpretato da Jessie Buckley e Christian Bale, ha registrato un calo del 70% negli incassi al box-office americano nel secondo fine settimana. Attualmente, il film ha totalizzato circa 17 milioni di dollari a livello globale. La performance commerciale sembra mettere in discussione il futuro del film sul mercato.

Il destino commerciale di La Sposa! appare compromesso mentre il film, diretto da Maggie Gyllenhaal e interpretato da Jessie Buckley e Christian Bale, affronta un crollo previsto del 70% al box-office americano nel suo secondo weekend. Con un budget che ha superato i 90 milioni di dollari e incassi internazionali fermi a soli 17 milioni, la produzione si trova in una posizione critica per il rientro dei costi. L’opera, ambientata nella Chicago degli anni ’30, riprende il mito della creatura di Frankenstein ma ne offre una lettura originale incentrata sulla sposa creata per il mostro. Mentre il film subisce un calo drastico delle presenze nelle sale, l’incasso del giovedì scorso si è attestato su 370. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Sposa!: crollo del 70% e 17 milioni di incassi globali Articoli correlati Genova, la battaglia di Silvia Salis sulla tassa d’imbarco: «Mancati incassi per 17 milioni». E le compagnie di navigazione si rivolgono al TarLa sindaca di Genova, Silvia Salis, ha inviato una lettera alla Corte dei Conti per comprendere se la mancata applicazione della tassa per i diritti... Pescara: ordinanze Cenerentola, crollo del 70% e locali in crisiLe videointerviste promosse da Sinistra Italiana-Avs a Pescara Vecchia hanno messo in luce il drammatico impatto delle ordinanze Cenerentola sulla... Altri aggiornamenti su La Sposa crollo del 70 e 17 milioni di... Temi più discussi: La Sposa!, il film di Maggie Gyllenhaal interrompe una scia da record: Warner Bros. e il crollo al botteghino; Il ghiacciaio in Cile che crolla davanti al mondo; Jumpers – Un salto tra gli animali vince il weekend negli USA, La Sposa! delude; Non potete perdervi per nulla al mondo Rose Byrne sull’orlo di una crisi di nervi. La Sposa!, disastroso crollo al box-office per il film con Jessie BuckleyDopo non aver fatto faville all'esordio, si prospetta un secondo weekend problematico per il film di Maggie Gyllenhaal che molto probabilmente condurrà verso un deludente flop commerciale ... movieplayer.it La Sposa!: Recensione del nuovo film con Jessie BuckleyIn sala dal 6 marzo c'è La Sposa!, rifacimento del film del '35 di James Whale. Sarà stato all'altezza del suo predecessore? filmpost.it Buona sera, gentilmente qualcuno mi può dare la ricetta dei dolci della sposa Grazie - facebook.com facebook Oscar Kokoschka 1886 1980 La Tempesta noto anche come La Sposa nel Vento x.com