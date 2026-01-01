La calza della Befana più lunga del mondo attraversa il cuore di Viterbo
Il 5 gennaio a Viterbo si terrà il 24esimo trasporto della calza della Befana più lunga del mondo, attraversando il centro storico. L'evento coinvolge circa cento befane e quindici Fiat 500 d'epoca, offrendo una tradizione consolidata che richiama l’attenzione di residenti e visitatori. Un’occasione per vivere un momento di convivialità e mantenere viva una tradizione locale, nel rispetto delle consuetudini e della storia del territorio.
La tradizionale e immensa calza della Befana sfila per le strade del centro storico di Viterbo. Lunedì 5 gennaio è fissato infatti l'appuntamento con il 24esimo trasporto della calza più lunga del mondo, trasportata da cento befane e da quindici Fiat 500 storiche.All'evento, unico del suo genere. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
A Viterbo per la Calza della Befana più lunga del mondo - Com'è ormai tradizione da 23 edizioni, la città di Viterbo torna ad accogliere la Calza della Befana più lunga del mondo.
La calza della befana più lunga del mondo sfila a Viterbo - Lunga oltre 52 metri e sorretta da oltre 15 fiat 500 storiche, oggi pomeriggio la calza della befana più lunga del mondo, scortata da 130 befane che lanciavano caramelle, è sfilata per le strade del
