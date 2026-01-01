La calza della Befana più lunga del mondo attraversa il cuore di Viterbo

Il 5 gennaio a Viterbo si terrà il 24esimo trasporto della calza della Befana più lunga del mondo, attraversando il centro storico. L'evento coinvolge circa cento befane e quindici Fiat 500 d'epoca, offrendo una tradizione consolidata che richiama l’attenzione di residenti e visitatori. Un’occasione per vivere un momento di convivialità e mantenere viva una tradizione locale, nel rispetto delle consuetudini e della storia del territorio.

