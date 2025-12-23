La musica come cura | il concerto di Natale di CoreArte alla Residenza di Salute mentale

Il concerto di Natale organizzato da CoreArte presso la Residenza di Salute mentale di Piacenza ha offerto un momento di ascolto e condivisione attraverso la musica. Un’occasione per promuovere il benessere e il valore terapeutico delle arti, coinvolgendo i presenti in un’esperienza di ascolto condiviso e di vicinanza. L’evento si inserisce in un percorso di attenzione alla qualità della vita e al supporto delle persone in trattamento.

Un pomeriggio all'insegna della musica e della condivisione si è svolto alla Residenza per il trattamento intensivo di Salute mentale e dipendenza patologiche di Piacenza, dove l'associazione culturale CoreArte ha tenuto un emozionante concerto di Natale.Fondata nell'agosto di quest'anno.

