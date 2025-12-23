La musica come cura | il concerto di Natale di CoreArte alla Residenza di Salute mentale

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concerto di Natale organizzato da CoreArte presso la Residenza di Salute mentale di Piacenza ha offerto un momento di ascolto e condivisione attraverso la musica. Un’occasione per promuovere il benessere e il valore terapeutico delle arti, coinvolgendo i presenti in un’esperienza di ascolto condiviso e di vicinanza. L’evento si inserisce in un percorso di attenzione alla qualità della vita e al supporto delle persone in trattamento.

Un pomeriggio all’insegna della musica e della condivisione si è svolto alla Residenza per il trattamento intensivo di Salute mentale e dipendenza patologiche di Piacenza, dove l’associazione culturale CoreArte ha tenuto un emozionante concerto di Natale.Fondata nell’agosto di quest’anno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Leggi anche: Mamma uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola. La donna era in cura al Centro di salute mentale

Leggi anche: Violenza su donne, il 50% non cura la salute mentale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Quando la musica diventa cura: concerto Natale del coro Ama’Scord in Sala Dante; “A Cervia un Natale vista mare”: musica, folclore e tradizione per giornate piene di magia e atmosfere da sogno; All'Unical La musica che cura: un concerto di Natale per la ricerca contro il cancro; Concerto in corsia: il Natale porta la musica che cura.

musica cura concerto nataleQuando la musica cura: grande emozione all’Aou Senese per il Concerto di Natale - Un pomeriggio di grande emozione, ascolto e condivisione, capace di unire musica e umanità nel cuore dell’ospedale. radiosienatv.it

musica cura concerto nataleConcerto in corsia: il Natale porta la musica che “cura” - Fondazione Arena e Aoui uniti nel segno della musica: successo del concerto di Natale per i pazienti di borgo Trento ... veronaoggi.it

Natale gospel all’ospedale per l’ultima tappa di Stelle sonanti “La musica come cura” - Un pomeriggio di musica, condivisione e auguri nel cuore dell’ospedale di Piacenza, dove il Natale è arrivato sotto forma di voci, emozioni e ... piacenzasera.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.