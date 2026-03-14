Il Modena, dopo aver vinto la sua prima partita in tre incontri, si trova al sesto posto in classifica e si avvicina al Catanzaro, che attualmente occupa la quinta posizione. Oggi alle 15, il team emiliano sfiderà in trasferta il Padova, in una partita che può influenzare la corsa ai playoff. La sfida tra le due squadre è considerata decisiva per la classifica.

Con lo squillante ritorno a successo dopo 3 gare il Modena ha messo un altro mattoncino nella sua corsa playoff, blindando il 6° posto e salendo a -2 dal Catanzaro quinto in classifica, atteso oggi alle 15 dalla sfida sul campo del Padova. Un match a cui guarderanno con attenzione i gialloblù, visto che proprio martedì sera il Modena sarà impegnato nel turno infrasettimanale alle ore 20 al ’Ceravolo’ di Catanzaro, per una gara che può segnare la corsa al 5° posto, al momento obiettivo più concreto per la squadra di Sottil, che nelle ultime settimane si è distanziata troppo dalle prime 4 per covare sogni di rimonta. Aldilà del 5° posto,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La lotta per i playoff. Il Catanzaro a Padova. Martedì la sfida diretta

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