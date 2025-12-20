Milik Juve incubo finito dopo 574 giorni | ma c’è il calciomercato dietro alla convocazione di Spalletti per la Roma? Novità importanti

Milik Juve, torna tra i convocati dopo 574 giorni: ma c’è il calciomercato dietro alla sua convocazione da parte di Spalletti per la Roma? Novità. L’immagine più bella della vigilia l’ha regalata Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero, con la sua consueta capacità di sintesi emotiva, ha fotografato così il momento in conferenza stampa: «Milik è come un bambino felice che ha ritrovato il gioco». Non servono altre parole per descrivere il significato della notizia: Arkadiusz Milik è tra i convocati per la sfida di questa sera contro la Roma. Fine di un calvario durato 574 giorni. Per l’attaccante polacco, classe 1994, questa convocazione rappresenta un vero e proprio punto di ripartenza dopo un tunnel che sembrava infinito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

