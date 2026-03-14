La guerra in Iran cambia i piani per le vacanze | addio Turchia e Cipro ecco le mete in crescita

La guerra in Iran sta modificando le scelte di viaggio di molti turisti, portando a un calo delle prenotazioni per Turchia e Cipro. Le mete tradizionali stanno perdendo interesse, mentre altre destinazioni stanno registrando un aumento di richieste. La situazione geopolitica ha già influenzato i flussi turistici e i mercati energetici, con effetti visibili sul commercio globale.

Oltre a sconvolgere i mercati energetici e dunque il commercio mondiale, la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran sta già impattando anche sul settore del turismo. L’instabilità nella regione, l’allargamento (vero o apparente) del conflitto ad altri Paesi, insieme alla chiusura di diversi spazi aerei e alla cancellazione di migliaia di voli, sta spingendo molti viaggiatori europei a rivedere i loro piani per Pasqua e per l’estate. Secondo quanto riportato diversi operatori turistici e dal Guardian, sempre più turisti europei stanno rinunciando a mete del Mediterraneo orientale come Cipro e Turchia, preferendo destinazioni percepite come più sicure e facilmente raggiungibili, tra cui Italia, Spagna, Malta e Croazia. 🔗 Leggi su Open.online

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