La Geografia disciplina Cenerentola nel momento storico sbagliato L’appello dei docenti | Salvaguardarne lo studio e superare equivoci didattici

La geografia viene considerata una disciplina meno rilevante nel momento storico attuale, secondo i docenti che chiedono di tutelarne lo studio e chiarire alcuni equivoci didattici. Il Decreto Ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, pubblicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito il 9 marzo, modifica i quadri orari degli istituti tecnici a partire dall'anno scolastico 20262027, influenzando direttamente l'insegnamento della materia.

Il Decreto Ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, pubblicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito il 9 marzo e operativo dall'anno scolastico 20262027, ridefinisce i quadri orari dei percorsi riformati degli istituti tecnici con conseguenze dirette sull'insegnamento della geografia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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