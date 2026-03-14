Dopo mesi di opposizione e una lunga battaglia legale, Nathan Trevallion ha annunciato una svolta nella gestione della famiglia nel bosco. La decisione definitiva di papà Nathan segna un cambiamento importante, modificando gli accordi precedenti. La vicenda ora si sposta verso una nuova fase, con effetti ancora da definire per tutti i coinvolti.

Dopo mesi di opposizione e una vicenda finita in tribunale, Nathan Trevallion cambia linea: il padre della famiglia nel bosco avrebbe deciso di aprire al confronto con istituzioni e servizi, all’indomani dell’ordinanza del tribunale dell’Aquila che ha segnato una netta spaccatura nel nucleo familiare. Il cambio di atteggiamento sarebbe emerso durante un incontro a Monteodorisio con la Garante per l’infanzia e i servizi sociali: in quella sede Trevallion avrebbe accettato di discutere temi finora respinti, tra cui l’abitazione, la scuola dei figli e la questione vaccinale, punti che avevano alimentato lo scontro e contribuito alla separazione della famiglia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “La decisione definitiva di papà Nathan”. Famiglia nel bosco, c’è la svolta nel caso: cosa cambia ora

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, svolta sul papà Nathan: “Ha preso una decisione”Per mesi aveva difeso senza esitazioni una scelta di vita radicale, costruita lontano dalle regole e dai ritmi della società.

Leggi anche: La famiglia nel bosco riunita a Natale per due ore e mezza, il sindaco di Palmoli: «Papà Nathan è stanco e debilitato». Cosa succede ora

Altri aggiornamenti su La decisione definitiva di papà Nathan...

Discussioni sull' argomento Famiglia nel bosco, Nathan: Voglio che i miei figli tornino a casa, ma non organizzate proteste; Famiglia nel bosco, Nathan si stacca da Cate: O cambi strada o i figli me li riprendo da solo; La storia della 'famiglia del bosco' non è come ve la stanno raccontando - Vale Tutto; Famiglia nel bosco, Cate lascia la casa di Vasto. Madre e figli separati. Nathan: Non lo merito.

I figli di Nathan e Catherine restano nella casa famiglia: il Tribunale rinvia la decisionePer ora restano nella casa famiglia i tre figli di Nathan e Catherine. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila si è infatti riservato sul caso della famiglia del bosco, deciderà nei prossimi giorni, ha ... unionesarda.it

Svolta nella vicenda della Famiglia nel bosco. Nathan Trevallion, il padre dei tre bambini trovati a vivere nei boschi dell'Abruzzo, ha cambiato strategia — e stavolta lo ha fatto concretamente, sedendosi al tavolo con le istituzioni. In un incontro riservato presso - facebook.com facebook

Famiglia del bosco, la svolta possibile entro 3 mesi. Cosa è successo all'incontro tenuto segreto alla madre: le aperture di Nathan Trevallion x.com