La famiglia nel bosco riunita a Natale per due ore e mezza il sindaco di Palmoli | Papà Nathan è stanco e debilitato Cosa succede ora

Natale in famiglia, ma con tempi ristretti. Nathan Trevallion, il papà della famiglia del bosco, ha potuto incontrare i suoi bambini per due ore e mezza, dalle 10 alle 12.30 del 25 dicembre, ma senza poter partecipare al pranzo natalizio. La casa famiglia di Vasto che ospita la madre e i figli ha infatti rifiutato la sua richiesta, presentata tramite gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas. La responsabile del servizio minori ha spiegato che il regolamento interno non prevede incontri nei giorni festivi. Per la psicologa, invece, «accogliere la richiesta avrebbe potuto creare un precedente », aprendo la strada a richieste simili da parte di altri genitori. 🔗 Leggi su Open.online

