La famiglia nel bosco riunita a Natale per due ore e mezza il sindaco di Palmoli | Papà Nathan è stanco e debilitato Cosa succede ora
Natale in famiglia, ma con tempi ristretti. Nathan Trevallion, il papà della famiglia del bosco, ha potuto incontrare i suoi bambini per due ore e mezza, dalle 10 alle 12.30 del 25 dicembre, ma senza poter partecipare al pranzo natalizio. La casa famiglia di Vasto che ospita la madre e i figli ha infatti rifiutato la sua richiesta, presentata tramite gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas. La responsabile del servizio minori ha spiegato che il regolamento interno non prevede incontri nei giorni festivi. Per la psicologa, invece, «accogliere la richiesta avrebbe potuto creare un precedente », aprendo la strada a richieste simili da parte di altri genitori. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Famiglia nel bosco, domani il padre starà 2 ore e mezza coi figli. Il sindaco: “È debilitato, stanco e deluso”
Leggi anche: Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli: “A Natale saranno tutti insieme per due ore e mezza”
Genitori e figli del bosco insieme a Natale: controllo “attivo” di giudici e servizi sociali, spunta l’ipotesi del “monitoraggio” sulla famiglia; Famiglia nel bosco, Nathan potrebbe trascorere il Natale con i tre figli: si aspetta l'autorizzazione speciale; La famiglia del bosco, il tribunale chiede consulenza psichiatrica. La riunificazione si allontana; Famiglia nel bosco, Nathan potrebbe trascorere il Natale con i tre figli: si aspetta l'autorizzazione speciale.
La famiglia nel bosco riunita a Natale per due ore e mezza, il sindaco di Palmoli: «Papà Nathan è stanco e debilitato». Cosa succede ora - Dopo la breve visita ai suoi figli nella casa famiglia di Vasto, Nathan Trevallion avebbe incontrato alcuni amici. msn.com
La famiglia del bosco riunita a Natale sotto il controllo di giudici e servizi sociali: spunta la concessione motivata dal “cambiamento” dei genitori - Palmoli, i legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion puntano al ricongiungimento immediato con i tre figli sotto monitoraggio istituzionale nella Casetta di Nonna Gemma. quotidiano.net
La famiglia nel bosco riunita per Natale, ma non per il pranzo. Salvini: "Vergogna" - Ma non oltre, così come è successo alle altre persone ospiti. msn.com
Famiglia nel bosco, niente pranzo di Natale per padre in comunità. - facebook.com facebook
La famiglia nel bosco riunita per Natale, ma non per il pranzo. Salvini: “Vergogna” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.