La Clinica San Martino di Malgrate entra nell' era della chirurgia robotica | arriva il sistema Da Vinci Xi

La Clinica San Martino di Malgrate ha adottato il sistema di chirurgia robotica Da Vinci Xi, una piattaforma avanzata utilizzata in molte strutture sanitarie. Il nuovo dispositivo permette di eseguire interventi assistiti da robot, migliorando le tecniche chirurgiche e la precisione. La presentazione ufficiale del sistema si è svolta nei giorni scorsi presso la struttura.

La struttura privata di Malgrate adotta la piattaforma robot-assistita più diffusa al mondo per gli interventi di urologia, ginecologia e chirurgia generale. Incisioni di pochi millimetri, meno dolore e degenze più brevi La Clinica San Martino di Malgrate ha introdotto il sistema di chirurgia robotica Da Vinci Xi, la piattaforma robot-assistita più avanzata e diffusa al mondo. Il sistema è già operativo in tre specialità: urologia, ginecologia e chirurgia generale. È una svolta significativa per la sanità privata del territorio lecchese, che porta la chirurgia mininvasiva di ultima generazione a pochi chilometri dal capoluogo. Il Da Vinci Xi si articola in tre componenti distinti che lavorano in sinergia durante ogni intervento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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