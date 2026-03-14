La Casa Museo Ivan Bruschi aderisce alle Giornate FAI di Primavera

La Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo partecipa alle Giornate FAI di Primavera 2026, che si svolgono il 21 e 22 marzo. Durante l’evento, sarà possibile visitare gratuitamente l’esposizione intitolata La memoria: dagli oggetti all’antiquariato. La struttura, collegata a Intesa Sanpaolo, apre le sue porte al pubblico per due giorni di iniziative dedicate al patrimonio culturale.

Arezzo, 14 marzo 2026 – La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, partecipa alle iniziative relative alle Giornate FAI di Primavera 2026 in programma sabato 21 e domenica 22 marzo con la speciale visita gratuita La memoria: dagli oggetti all’antiquariato. Un’iniziativa, nata dalla sinergia in essere con la Delegazione FAI di Arezzo di cui la Casa Museo ospita la sede locale, che si inserisce nel programma dedicato alla valorizzazione del Colle del Pionta, con l’obiettivo di ampliare l’esperienza dei visitatori offrendo anche l’opportunità di scoprire uno dei luoghi culturali più rappresentativi del centro storico cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Casa Museo Ivan Bruschi aderisce alle Giornate FAI di Primavera Articoli correlati Creabilandia, il teatro entra al museo: laboratori per l’infanzia alla Casa Museo Ivan BruschiIl teatro incontra l’arte e il gioco negli spazi di uno dei luoghi culturali più suggestivi della città. Creabilandia: tre laboratori teatrali per bambini alla Casa Museo Ivan BruschiArezzo, 20 gennaio 2026 – Laboratori teatrali nel cuore di un museo per bambini e bambine della scuola dell’infanzia. Tutti gli aggiornamenti su Casa Museo Ivan Temi più discussi: Festa della Donna a Casa Bruschi: partenza domenica 8 marzo con il concerto gratuito; Virtuoso del piano: Khrikuli incanta Casa Bruschi; Ultimi giorni per visitare la mostra sull’arte d’avanguardia giapponese. La Casa Museo Ivan Bruschi rafforza la programmazione culturale nel 2026Arezzo, 9 gennaio 2026 – La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, guarda al nuovo anno forte di una programmazione culturale ricca e articolata, già pianificata ... lanazione.it Casa Museo Ivan Bruschi, aumentano i visitatori. Ecco le anticipazioni sulle mostre del 2026Il nuovo anno - spiega Carlo Sisi - sarà dedicato a un percorso sui rapporti tra arte antiquariale, fotografia storica e figurazione moderna nella cultura artistica tra Otto e Novecento. L’obiettivo ... corrierediarezzo.it Domenica 8 Marzo - Concerto a Casa Museo Ivan Bruschi - ingresso gratuito - facebook.com facebook