Kilimangiaro Giovanni Caccamo in collegamento da The Ark of Change

Domenica 15 marzo alle 16 va in onda una nuova puntata di Kilimangiaro con Giovanni Caccamo collegato da The Ark of Change. La trasmissione esplorerà temi che vanno dalle rotte dell’Atlantico e la tratta degli schiavi, ai viaggi intorno al mondo e ai tesori dell’antico Egitto. Tra gli argomenti ci sono anche la riscoperta di frutti dimenticati e storie provenienti da orizzonti lontani.

ROMA – Dalle rotte dell’Atlantico alla memoria della tratta degli schiavi, dai viaggi intorno al mondo ai tesori dell’antico Egitto, fino alla riscoperta di frutti dimenticati: sarà una puntata ricca di storie e di orizzonti lontani quella di Kilimangiaro, in onda domenica 15 marzo alle 16.45 su Rai 3, con la conduzione di Camila Raznovich. Torna a Kilimangiaro Giovanni Caccamo, questa volta in collegamento dal cuore dell’Oceano Atlantico, a bordo di The Ark of Change. L’artista racconterà il viaggio della nave, salpata da Capo Verde e diretta in Suriname, per ripercorrere le rotte della tratta degli schiavi. In studio la storia straordinaria di Matteo Pennacchi, viaggiatore per antonomasia: sulle spalle tre giri del mondo, uno dei quali compiuto senza soldi in tasca. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Kilimangiaro, Giovanni Caccamo in collegamento da The Ark of Change Articoli correlati Giovanni Caccamo salpa da Capo Verde verso il Sud America: il diario di bordo di The Ark of Change contro la guerra e per immaginare un mondo diversoOceano Atlantico - Da Capo Verde a Paramaribo The Ark Of Change Diario di bordo - Capitolo 1 Caro Mondo, oggi comincia il viaggio. Leggi anche: Il premio oscar Luc Jacquet e Giovanni Caccamo nell’oceano Atlantico Una raccolta di contenuti su Giovanni Caccamo Temi più discussi: A Kilimangiaro, le rotte dell'Atlantico; Colazione, pausa o dopo pasto? Quando gli italiani bevono il caffè; Un posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2026: Diego tradisce Ida?. Kilimangiaro, 15 marzo su Rai 3: Giovanni Caccamo dall’Atlantico sulle rotte della tratta degli schiavi, in studio Matteo PennacchiKilimangiaro domenica 15 marzo su Rai 3: Giovanni Caccamo sulle rotte degli schiavi, Matteo Pennacchi e l'archeologo Angelucci dal Grand Egyptian Museum del Cairo ... lifestyleblog.it Il nuovo umanesimo di Giovanni Caccamo: cultura, bellezza e quei Giovani del CambiamentoMusicista affermato, pupillo di Franco Battiato, Giovanni Caccamo è una delle più interessanti figure del nostro panorama artistico contemporaneo. Ma il suo impegno non si esaurisce nel comporre ... quotidiano.net L'Oceano Atlantico specchio dell'anima: il viaggio visionario del cantante Giovanni Caccamo - facebook.com facebook In esclusiva per Vanity Fair, Giovanni Caccamo apre il suo diario di bordo: parte da Capo Verde la traversata di The Ark of Change, un viaggio nell’Atlantico con dieci giovani da tutto il mondo per parlare di pace, diritti e futuro. Questa è la prima puntata x.com