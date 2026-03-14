Juventus a Udine | Spalletti studia il Bayern per

La Juventus affronta Udine sabato 14 marzo alle 20:45, con l’obiettivo di ottenere punti e migliorare la sua posizione in classifica. La squadra di Spalletti sta preparando la sfida e sta studiando le strategie per affrontare il Bayern nelle prossime settimane. La partita si svolge allo stadio Friuli e rappresenta un momento importante per la corsa europea della squadra.

Il viaggio della Juventus a Udine, previsto sabato 14 marzo alle 20:45 ora italiana, rappresenta il punto di svolta necessario per riprendere la corsa verso i posti Champions League. Luciano Spalletti ha definito questa sfida come un livello superiore da raggiungere, paragonando l’evoluzione richiesta ai video game, mentre lo sguardo è puntato sull’esempio tattico del Bayern Monaco. La squadra bianconera deve difendere quanto costruito dopo una crisi che ha l’eliminazione dalle coppe e dalla Champions League, cercando ora di recuperare posizioni grazie alla vittoria recente contro la Pisa. La formazione titolare subisce variazioni significative rispetto all’ultimo incontro con la stessa avversaria, con Jeremie Boga che esordisce in prima squadra al posto di Jonathan David. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juventus a Udine: Spalletti studia il Bayern per Articoli correlati Leggi anche: Juventus, le statistiche difensive preoccupano: Spalletti studia la mossa Gatti Ricci-Juventus, Spalletti lo vuole in regia: Comolli studia lo scambio con GattiLa Juventus ha individuato in Samuele Ricci il tassello mancante per completare il progetto tattico di Luciano Spalletti in vista del 2026. Altri aggiornamenti su Juventus a Udine Spalletti studia il... Temi più discussi: Juve, niente conferenza di Spalletti: chi presenterà la trasferta di Udine; Vlahovic out e la scelta su Milik: Spalletti, cosa filtra verso Udinese-Juve; Perché Spalletti non parla in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juventus: al suo posto c'è Conceiçao; Juve, a Udine la mossa di Spalletti: David rischia la panchina. Udinese-Juventus, il pubblico di Udine non dimentica Spalletti: Uomo di m....Si accende immediatamente la sfida di questo sabato sera di Serie A, valida per la ventinovesima giornata di campionato, fra Udinese e Juventus che si sta disputando al Bluenergy Stadium di Udine. Una ... calciomercato.com Udinese-Juventus, Spalletti: Come nei videogames, si va al livello successivoLuciano Spalletti, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro l'Udinese. Ecco le sue parole: Mi. tuttomercatoweb.com Serie A, in campo Udinese-Juventus. Napoli-Lecce 2-1: azzurri a -9 dalla capolista Inter-Atalanta 1-1. Domani Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/ - facebook.com facebook #Juventus, l' #Under11 (Pulcini 2015) di Mr. Collura supera in amichevole l'Argentario U12. #ForzaJuve x.com