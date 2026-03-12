Il marchio Coperni presenta i pantaloni Denim Wide Leg Cargo, caratterizzati da un design che combina elementi minimalisti con volumi ampi. La collezione mette in evidenza un capo che si distingue per linee pulite e una vestibilità spaziosa, pensata per chi cerca un look semplice ma con un tocco di stile. Il prodotto è disponibile con un avviso di trasparenza riguardante i link di affiliazione presenti nell'articolo.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il gioco di equilibri: come il taglio Wide Leg Cargo ridefinisce il denim Coperni. Minimalismo strutturato e silhouette moderna. La collezione Coperni, fondata da Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant nel 2013, si distingue per un approccio che fonde l’estetica parigina con una visione tecnologica della moda. Il modello “Denim Wide Leg Cargo” incarna perfettamente questa filosofia: non è un semplice jeans, ma un capo studiato dove la linea ampia (Wide Leg) incontra i dettagli funzionali tipici dei pantaloni cargo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coperni Denim Wide Leg Cargo: tra minimalismo e volume

Articoli correlati

Leggi anche: Coperni Gonna ‘denim Cargo’: Analisi onesta

Leggi anche: Givenchy Jeans ‘wide Leg’: Test Pratico