Iran la guerra dei droni e il falso mito delle armi economiche Parla il prof Gilli

Un esperto ha commentato la situazione attuale in Iran, Israele e Stati Uniti, evidenziando come il conflitto coinvolga droni e missili a basso costo. La discussione si concentra sulla capacità delle forze armate occidentali di mantenere efficiente la difesa aerea in un contesto dominato da tecnologie più economiche e facilmente accessibili. La questione rimane centrale nel dibattito sulla sicurezza militare moderna.

(Adnkronos) – La guerra in corso tra Iran, Israele e Stati Uniti sta riportando al centro del dibattito strategico uno dei temi più delicati per le forze armate occidentali: la sostenibilità della difesa aerea nell’era dei droni e dei missili a basso costo. Gli attacchi iraniani contro obiettivi nella regione del Golfo hanno mostrato come sistemi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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