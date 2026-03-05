Guerra Usa Iran il peso delle scorte e delle forniture di armi sul conflitto | i numeri sulla potenza di fuoco delle parti in campo

Il conflitto tra Stati Uniti e Iran si concentra sull'importanza delle scorte e delle forniture di armi, con numeri che evidenziano la potenza di fuoco di entrambe le parti. Secondo il Ministero della Difesa iraniano, l'Iran possiede la capacità di resistere alle offensive nemiche. La situazione resta tesa, con la possibilità di un cessate il fuoco come soluzione prossima.

Un conflitto che potrebbe risolversi con un cessate il fuoco obbligato. Sebbene il Ministero della Difesa iraniano affermi che l'Iran ha "la capacità di resistere al nemico" più a lungo di quanto previsto dagli Stati Uniti, è davvero difficile immaginare uno scenario nel quale si possa paragonare la potenza di fuoco dello stato asiatico con quella degli americani, che come confermato da Trump, ha una "fornitura praticamente illimitata" di armi essenziali. Le scorte e le forniture di armi non saranno da sole determinanti per l'esito di questo conflitto (basti pensare che l'Ucraina è in guerra con la Russia da 4 anni ed è sempre stata in inferiorità numerica), ma rappresentano certamente un fattore significativo.

