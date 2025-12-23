Disabilità Salis | Investire in autonomia significa investire in dignità
Un nuovo laboratorio per le autonomie in via Porro 5 e due nuove soluzioni di cohousing, una in via Porro e una in via Pastore. Sono le tre strutture presentate dal Comune per rafforzare i percorsi di autonomia delle persone adulte con disabilità. L’annuncio è arrivato il 23 dicembre.Le nuove. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Locatelli: “Puntare sulle persone con disabilità significa investire nelle competenze e nelle opportunità, non soltanto affrontare una spesa”
Leggi anche: Mattarella ispira i sindaci, Lagalla rilancia il modello Palermo: "Investire sui Comuni è investire sul futuro"
Disabilità, Salis: “Investire in autonomia significa investire in dignità” - Un laboratorio per le autonomie e due nuove soluzioni di cohousing ampliano la rete cittadina a supporto della vita indipendente ... genovatoday.it
L'attrazione novità si chiama Nitro. Tornano gli eventi, come la giornata dedicata alle persone con disabilità. Oggi il taglio del nastro con la sindaca Salis e il presidente della Regione Bucci - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.