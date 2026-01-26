Mercato Inter Chivu fa muro | decisione presa su Luis Henrique E quell’intreccio con Perisic…

L'Inter ha preso una decisione su Luis Henrique, senza bocciature ufficiali, secondo quanto riferito da Chivu. Nel frattempo, si intensificano le speculazioni riguardo a un possibile collegamento tra il giocatore e Ivan Perisic, aprendo nuovi scenari sul mercato nerazzurro. Analizziamo gli sviluppi e le implicazioni di questa situazione, nel contesto delle strategie di rafforzamento della squadra.

di alberto alberto petrosilli Mercato Inter, per Luis Henrique nessuna bocciatura da parte di Chivu: spunta l’intreccio con Ivan Perisic. Lo scenario. Il mercato dell’Inter si infiamma in vista del gong finale. Mentre la squadra di Cristian Chivu continua la sua marcia in vetta con 52 punti, la dirigenza lavora per riportare ad Appiano Gentile un volto noto che ha già dato il suo totale gradimento al ritorno in nerazzurro. Mercato Inter: la Champions del PSV decide il futuro del “Tractor”. Il ritorno di Ivan Perisic a Milano sembra essere ormai una questione di ore e di risultati sportivi. Il croato, 37 anni, sta forzando la mano con il club olandese per essere liberato subito e tornare a vestire la maglia con cui ha vinto lo scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

In vista del mercato, l’Inter valuta il possibile scambio tra Ivan Perisic e Luis Henrique.

L’Inter valuta le prossime mosse di mercato in vista di gennaio.

