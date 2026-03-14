L'Inter affronta l'Atalanta in una partita importante e Chivu ha deciso di schierare alcuni cambiamenti nell’attacco, puntando su giocatori specifici per cercare una vittoria. La formazione nerazzurra si prepara a scendere in campo con diverse variazioni rispetto alle ultime uscite, concentrandosi sulla fase offensiva. La partita rappresenta un momento cruciale per i nerazzurri, determinati a ottenere i tre punti.

Mercato Inter, Ausilio e Marotta al lavoro: sono quattro i colpi ipotizzati. I nomi sul taccuino Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Settore Giovanile Inter, svolta a sorpresa! Marotta beffa la Fiorentina, c’è lui in pole. Ultime Vecchi, futuro in bilico nell’Under 23: riflessioni e decisione finale a giugno. Gli aggiornamenti Terrore a Dubai per la famiglia D’Ambrosio: bloccati negli Emirati Arabi dopo l’attacco iraniano. Il messaggio della moglie dell’ex giocatore dell’Inter Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Atalanta, missione riscatto per i nerazzurri: le scelte di Chivu in attacco

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