Udinese Inter LIVE 0-1 | quattro minuti di recupero
Segui con attenzione la diretta di Udinese-Inter, match valido per la 21ª giornata di Serie A 20252026. La partita si è conclusa con il risultato di 0-1, dopo quattro minuti di recupero. Qui puoi trovare cronaca, risultato e tabellino aggiornato in tempo reale, per rimanere informato sull’andamento dell’incontro tra le due squadre.
di alberto alberto petrosilli Udinese Inter: cronaca, risultsato e tabellino del match valido per la 21a giornata di Serie A 20252026: seguilo live con noi. Al Bluenergy Stadium di Udine, Udinese Inter, sfida valevole per la 21a giornata di Serie A 20252026. Occasione per l’Inter di provare un allungo a +6 ai danni del Milan in campo domani in casa contro il Lecce, mentre l’Udinese di Runjaic, fermo a metà classifica, sogna un altro sgambetto ad una big. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 89? – Cambio difensivo per Chivu, dentro De Vrij per Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com
