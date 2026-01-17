Udinese Inter LIVE 0-1 | termina il primo tempo nerazzurri meritatamente in vantaggio

Al termine del primo tempo, Udinese e Inter si trovano sul punteggio di 0-1, con i nerazzurri in vantaggio. La partita, valida per la 21ª giornata di Serie A 20252026, si sta svolgendo con equilibrio e impegno da entrambe le squadre. Segui con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale per conoscere l’andamento del match e i risultati finali.

di alberto alberto petrosilli Udinese Inter: cronaca, risultsato e tabellino del match valido per la 21a giornata di Serie A 20252026: seguilo live con noi. Al Bluenergy Stadium di Udine, Udinese Inter, sfida valevole per la 21a giornata di Serie A 20252026. Occasione per l'Inter di provare un allungo a +6 ai danni del Milan in campo domani in casa contro il Lecce, mentre l'Udinese di Runjaic, fermo a metà classifica, sogna un altro sgambetto ad una big. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 47? – Termina il primo tempo, nerazzurri meritatamente in vantaggio 33? – Prima occasione per i padroni di casa, Sommer disinnesca un bel tiro di Piotrowski 30? – Okoye sale in cattedra, nerazzurri a caccia del raddoppio 20? – Lautaro Martinez la sblocca con una giocata bellissima in area 10? – Nerazzurri pericolosissimi con Lautaro Martinez e Dimarco Inizia la sfida! Migliore in campo a fine primo tempo: Lautaro Martinez.

