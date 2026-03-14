Inter-Atalanta le pagelle | Thuram fantasma 5 Sulemana 7 spacca la partita

Durante la partita tra Inter e Atalanta, Sulemana si è distinto con un punteggio di 7, contribuendo in modo decisivo alla ripresa della gara, mentre Thuram è stato valutato come un fantasma in campo, con un voto di 5. Sulemana è entrato in gioco nel secondo tempo, sfruttando le opportunità per creare occasioni, e ha aiutato il suo team a pareggiare, con Krstovic che ha segnato il gol decisivo.

Il ghanese entra a partita in corso - come Krstovic, decisivo - e con furbizia apparecchia al montenegrino la strada per il pari finale. Carlos Augusto da braccetto funziona, Samardzic non si vede quasi mai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter-Atalanta, le pagelle: Thuram fantasma, 5. Sulemana 7, spacca la partita Articoli correlati Leggi anche: Inter-Atalanta, le pagelle: bene FPE e Bisseck, Thuram causa persa Leggi anche: Atalanta-Inter, le pagelle: Thuram ingolfato, Lautaro spietato. LH, è nato un terzinaccio? Tutto quello che riguarda Inter Atalanta le pagelle Thuram... Temi più discussi: Atalanta, le ultime verso l'Inter: Ederson, oggi il test. Ok Scalvini. CDK e Raspadori ci provano; Le pagelle di Atalanta-Bayern: Zalewski abbandonato, Upamecano imperioso; Lazio-Atalanta 2-2, le pagelle della partita di Coppa Italia; Lazio-Atalanta, le pagelle dei biancocelesti: Tavares spinge, ma Provedel non è reattivo su Musah. PAGELLE Inter-Atalanta: Carlos Augusto regge, Thuram irriconoscibileAlle ore 15, a San Siro, si è giocata Inter-Atalanta. I padroni di casa, soprattutto per via delle scelte dell'arbitro Manganiello, non sono riusciti ad ... passioneinter.com Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Esposito (7) colpisce sempre, ma Krstovic (6,5) rovina la festaTutto riaperto? Difficile dirlo ma l'Inter che non vince in casa contro l'Atalanta offre una nuova possibilità al Milan. La formazione ... msn.com Pagelle Inter-Atalanta: Thuram, San Siro non gli risparmia più nulla (5). Bonny contribuisce alla ritirata finale (5) x.com Luca Marelli dice la sua sui due episodi più discussi di Inter-Atalanta I nerazzurri, infatti, reclamano anche un possibile rigore su Frattesi nel finale di match: questa l'analisi dell'ex arbitro #interatalanta #marelli - facebook.com facebook