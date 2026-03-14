Inter-Atalanta le pagelle | bene FPE e Bisseck Thuram causa persa

Nella partita tra Inter e Atalanta, sono state assegnate le pagelle dei giocatori: ottimi voti per FPE e Bisseck, mentre Thuram ha causato una sconfitta. La squadra bergamasca si è dimostrata difficile da affrontare, e la capolista sembra aver perso il ritmo vincente. Le partite di marzo tra le due squadre sono terminate e non sono più in programma.

Lombarde indigeste, tre indizi fanno una prova. E la capolista non sa più vincere. Le buone notizie? I derby di marzo sono finiti. E, in attesa di Lazio-Milan, i punti di vantaggio sui cugini sono comunque otto. Inter-Atalanta finisce 1-1: le pagelle di Barella e soci. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-Atalanta, le pagelle: bene FPE e Bisseck, Thuram causa persa Articoli correlati Leggi anche: PAGELLE e TABELLINO Inter-Atalanta 1-1: Bisseck è ovunque, Ederson dà la svolta. Thuram fa arrabbiare San Siro Leggi anche: Atalanta-Inter, le pagelle: Thuram ingolfato, Lautaro spietato. LH, è nato un terzinaccio? ATALANTA INTER 0-1 ZIELINSKI come ERIKSEN! SOTTOVALUTATO... Contenuti utili per approfondire Inter Atalanta le pagelle bene FPE e... Temi più discussi: Atalanta, le ultime verso l'Inter: Ederson, oggi il test. Ok Scalvini. CDK e Raspadori ci provano; Le pagelle di Atalanta-Bayern: Zalewski abbandonato, Upamecano imperioso; Atalanta-Bayern Monaco 1-6, pagelle: Palladino audace o presuntuoso?; Lazio-Atalanta 2-2, le pagelle della partita di Coppa Italia. Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Esposito (7) colpisce sempre, ma Krstovic (6,5) rovina la festaTutto riaperto? Difficile dirlo ma l'Inter che non vince in casa contro l'Atalanta offre una nuova possibilità al Milan. La formazione ... msn.com PAGELLE Inter-Atalanta: Carlos Augusto regge, Thuram irriconoscibileAlle ore 15, a San Siro, si è giocata Inter-Atalanta. I padroni di casa, soprattutto per via delle scelte dell'arbitro Manganiello, non sono riusciti ad ... passioneinter.com Luca Marelli dice la sua sui due episodi più discussi di Inter-Atalanta I nerazzurri, infatti, reclamano anche un possibile rigore su Frattesi nel finale di match: questa l'analisi dell'ex arbitro #interatalanta #marelli - facebook.com facebook Al Var di Inter-Atalanta 1:1 c’era Matteo Gariglio, della sezione di Pinerolo ( dove il boss era Pierluigi Pairetto) che non ha valutato errore grave il contatto tra Scalvini e Frattesi , per il quale negli anni scorsi era sempre stato concesso il calcio di rigore, e ha qui x.com