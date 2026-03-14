Inter Atalanta ci sarà un ospite in Tribuna a San Siro | ci sono tanti osservati speciali in primis Esposito

Oggi alle 15:00 allo Stadio San Siro si disputa la partita tra Inter e Atalanta, con un ospite speciale in tribuna: Gennaro Gattuso, CT della Nazionale Italiana. Tra gli osservati più attesi c’è anche un giocatore che si chiama Esposito, presente tra i tanti spettatori di questa sfida. L’attenzione si concentra quindi su alcuni presenti che seguono da vicino l’incontro.

di Stefano Cori Inter Atalanta oggi alle ore 15:00, in Tribuna allo Stadio San Siro è atteso anche Gennaro Gattuso, CT della Nazionale Italiana. Alle ore 15:00 si giocherà Inter-Atalanta, big match valido per la 29esima giornata di Serie A. Un incontro molto significativo per questo turno di campionato e per la stagione in generale. Da una parte c’è la formazione di Cristian Chivu che cerca l’immediato riscatto dopo la sconfitta nel derby che ha portato il Milan a -7. Dall’altra c’è invece la squadra di Raffaele Palladino che è reduce da un sonoro 1-6 incassato dal Bayern Monaco martedì scorso in Champions League. Allo Stadio San Siro, in Tribuna, è atteso anche un ospite speciale: Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Internews24.com

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