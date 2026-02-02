L’Inter rischia di giocare Inter-Juventus senza la Curva Nord

L’Inter potrebbe scendere in campo contro la Juventus senza il supporto della Curva Nord. La possibile sanzione nasce dall’episodio di ieri a Cremona, quando un petardo è esploso a pochi centimetri da Audero durante la partita. La società nerazzurra sta aspettando di capire se arriveranno provvedimenti ufficiali e quali saranno le conseguenze per i tifosi organizzati. Intanto, la tensione rimane alta tra le parti.

L'Inter rischia di giocare Inter-Juventus senza il tifo organizzato. C'è anche questa opzione tra le possibili sanzioni che il club nerazzurro potrebbe ricevere dopo l'episodio del petardo scoppiato a pochi centimetri da Audero ieri a Cremona. Secondo quanto ricostruito, l'autore del gesto non apparterrebbe al tifo organizzato nerazzurro, ma farebbe parte di un Inter Club dell'Emilia. La palla passa al giudice sportivo. Ora la palla passa al giudice sportivo, che deciderà la sanzione a carico dell'Inter per responsabilità oggettiva, dopo aver esaminato il referto arbitrale e il rapporto della Procura federale.

